Подмосковные борцы завоевали почти 20 медалей на чемпионате ЦФО

Представители Подмосковья завоевали 18 медалей на чемпионате ЦФО по греко-римской борьбе - шесть золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Иван Киргизов, Мерген Бювеев и Матвей Головенчиц заняли весь пьедестал почета в весовой категории до 55 кг. В весе до 67 кг Муслим Исаев получил золото, Алмаз Мазитов – серебро и Радэль Сулейманов – бронзу, до 77 кг - Данил Григорьев стал победителем, Максим Гончар – серебряным призером, Иван Глубокий - разделил третье место со спортсменом из Тамбовской области.

Мансур Саитов, Билал Кадзов и Магомед Кулов завоевали золото, серебро и бронзу в весе до 97 кг, Георгий Касрадзе, Аскер Губжев и Артем Кавкаев - в весе до 130 кг. Дзамболат Габеев и Адам Юсуфов заняли первое и второе место в весе до 82 кг, Никита Наумкин - третье в весе до 60 кг.

Соревнования прошли в Тамбове в рамках государственной программы «Спорт России».

