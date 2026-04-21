В Одинцово проверят информацию о том, что местный житель в целях воспитания бросал нож в детей
Видео об опасных методах воспитания детей проверят в Одинцово
Прокуратура Московской области организовала проверку после того, как в социальных сетях была опубликована видеозапись об опасных методах воспитания детей.
Так, на записи житель деревни Жаворонки в целях физической подготовки детей использует опасные предметы. В том числе он с высоты бросал нож в область живота несовершеннолетнего.
Проверку проводит Одинцовская городская прокуратура. В ее рамках дадут оценку действиям законного представителя детей. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
