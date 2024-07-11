Вашингтон обсуждает с Украиной силовой ответ России на попадание ракеты в больницу Киева

Вашингтон совместно с украинскими властями активно обсуждают и рассматривают несколько вариантов силового ответа Москве на недавнее попадание снаряда в больницу Киева. Об этом, как сообщает РИА Новости, предупредил, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Инцидент с попаданием снаряда в одну из больниц Киева произошел 8 июля. В результате чего погибли два взрослых и ранения получили несколько маленьких детей, проходивших лечение в клинике. Киев сразу же громогласно обвинил Россию в преднамеренной атаке и указанный объект. В Москве же заявили, что ракетный удар наносился по заводу «Артем», где ремонтируется военная техника, а также по складам ВСУ и комплексу зданий Минобороны Украины. А по больнице попала выпущенная ракета ПВО Украины.

По словам Салливана, ответ на инцидент с больницей в Киеве будет энергичным и действенным.

«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой. И ответить на нее силой и энергично», — подчеркнул Салливан в ходе одного из мероприятий саммита НАТО, что проходил в Вашингтоне в эти дни.

Ранее главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.