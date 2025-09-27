Германия в состоянии гибридной войны? Канцлер Мерц бьет тревогу, но не называет врага
Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время ситуацию в ФРГ нельзя охарактеризовать как мирную.
С его точки зрения, страна пребывает в состоянии, которое уже не является миром, но еще не стало войной. Об этом сообщает информагентство ТАСС.
С соответствующим заявлением политик выступил в рамках форума Schwarz Ecosystem Summit, посвященного проблемам устойчивого роста экономики и обретения цифровой независимости.
Мерц указал на учащающиеся случаи диверсий, целенаправленные попытки нарушения работы центров обработки данных и постоянные кибератаки. Он также выразил уверенность, что практически половина присутствующих в зале хотя бы раз сталкивалась с подобными инцидентами. Впрочем, канцлер не подкрепил свои подозрения какими-либо конкретными фактами или доказательствами.
