Великобритания сменила посла в Москве

МИД Великобритании объявил о смене посла в России. С ноября 2023 года в эту должность вступит Найджел Кейси.

Он заменит Дебору Броннерт, которая будет переведена на другую дипломатическую работу, указывается в заявлении ведомства.

54-летний Кейси – кадровый дипломат, закончивший Оксфорд. Ранее он работал в Боснии и Герцеговине, ЮАР, был спецпредставителем Великобритании в Афганистане.

Кейси хорошо знаком с Россией. В 2003-2006 гг. он был руководителем группы внешней политики при британском посольстве в Москве.