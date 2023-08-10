Великобритания собирается принимать на военную службу больше людей с аутизмом

Замглавы британского Минобороны Эндрю Маррисон заявил, что ведомством планируется расширение критериев приема на службу в армию. Таким образом, планируется набирать большее количество людей с аутизмом, синдромом Аспергера и СДВГ. Слова Маррисона передает британская газета Financial Times .

Маррисон считает, что люди с перечисленными диагнозами могут обладать качествами и умениями, выделяющими их из общей толпы.

Он также предложил отправлять военных на пенсию позже. Предложение появилось после исследования, в ходе которого выяснилось, что Минобороны Соединенного Королевства плохо справляется с привлечением хорошо квалифицированных специалистов в свою армию.

Он позже признался в том, что остался недоволен показателями призыва и срока службы британцев.