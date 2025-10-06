Венгрия напомнила Зеленскому о позиции граждан по вопросу евроинтеграции Украины

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач резко отреагировал на слова Владимира Зеленского о возможности вступления Украины в Европейский союз без согласия Будапешта. Об этом он написал на своей странице в своем блоге, передает РИА Новости .

Ковач напомнил, что венгерские власти уже проводили опрос, в котором участвовали граждане страны. Почти 2,2 миллиона венгров сказали «нет» вступлению Украины в ЕС, заявил представитель правительства. Он подчеркнул, что позиция Венгрии отражает мнение большинства населения.

Ранее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС, чтобы обойти право вето Венгрии. По его словам, у Евросоюза есть два пути — либо пересмотреть процесс принятия новых членов, либо усилить давление на венгерского премьера Виктора Орбана.

Тем временем Орбан заявил, что решение о вступлении Украины в ЕС невозможно без единогласного согласия всех членов союза. По его словам, 95% венгров, участвовавших в национальном опросе, высказались против евроинтеграции Киева.

