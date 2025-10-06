В Польше предлагают не выдавать украинцам гражданство, чтобы закрыть тем путь в политику

Польский депутат Славомир Ментцен призвал прекратить предоставление гражданства Украины гражданам, аргументируя это политическими рисками. Его заявление поддержало инициативу президента об ужесточении миграционного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Политическая дискуссия вокруг украинских беженцев в Польше вышла на новый уровень. Депутат Сейма Славомир Ментцен в своем обращении к общественности заявил, что предоставление гражданства украинцам создает угрозу. По его мнению, новые граждане могут со временем сформировать собственное лобби в парламенте и отстаивать интересы Киева, а не Варшавы.

Эти высказывания прозвучали на фоне законодательной инициативы президента Кароля Навроцкого. Глава государства предложил увеличить обязательный срок проживания для получения паспорта с трех до десяти лет.

