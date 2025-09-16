Венгрия не откажется от закупок российской нефти

Венгрия не намерена отказываться от закупок российской нефти из-за отсутствия жизнеспособных альтернатив. Об этом сообщил министр по делам Европейского союза (ЕС) Янош Бока, выступая в Брюсселе.

По его словам, Будапешт рассматривает возможность диверсификации источников топлива, однако это невозможно без надежных вариантов замены.

«Венгерское правительство никогда не согласится на решение, которое поставит под угрозу безопасность поставок Венгрии», — отметил он.

Министр добавил, что российская экономика в целом не зависит от продаж нефти Венгрии и Словакии, однако именно эти страны остаются основными покупателями топлива из России среди членов ЕС.

Бока подчеркнул, что в июле Венгрия импортировала 3,1 млн баррелей нефти, а Словакия — 2,7 млн.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против Москвы, если страны НАТО прекратят закупки российской нефти. Американский лидер отметил, что такие меры смогут поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

По оценкам экспертов, страны ЕС вряд ли смогут полностью отказаться от российской нефти ранее 2027 года. Как отмечает газета Politico, требования Трампа могут быть связаны с желанием увеличить экспорт американских энергоресурсов в Европу, что позволит США укрепить свои позиции на энергетическом рынке региона.

