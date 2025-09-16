Трамп назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что успех потенциальной встречи президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимира Зеленского возможен только при его личном участии в качестве посредника, сообщило Bloomberg TV.

Глава Белого дома подчеркнул, что нынешние отношения между Путиным и Зеленским характеризуются взаимной неприязнью, и только внешнее посредничество может привести к конструктивным результатам в урегулировании украинского кризиса.

«Знаете, эти два человека — Путин и Зеленский — ненавидят друг друга. Похоже, что придется сесть вместе с ними за стол переговоров», — сказал Трамп.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков скептически отнесся к идее встречи Путина и Зеленского без предварительной подготовки. Москва настаивает на том, что любые переговоры на высшем уровне должны основываться на тщательно проработанной повестке и предварительных договоренностях, чтобы избежать бесполезной риторики.

Путин не раз заявлял о готовности Москвы и диалогу с Киевом. Российский лидер также приглашал Зеленского в РФ для личной встречи, однако тот отказался.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима согласиться на сделку по урегулированию конфликта на Украине.