Западные страны должны думать не о предоставлении гарантий безопасности Украине в ее противостоянии с Россией, а сделать это по отношению к последней. Именно это является ключом к решению украинского конфликта.

К этому призвал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, заверить Москву в том, что Украины никогда не будет принята в НАТО является первым, что Западу необходимо сделать в первую очередь.

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», — цитирует его ТАСС.

Гуйяш напомнил, что в переговоры о мирном урегулировании на Украине, помимо Киева и Москвы, должен быть обязательно вовлечен Вашингтон. Иначе все будет насмарку. И это, по словам политика, является официальной позицией венгерской стороны.

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял ночью несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.