Венгрия ушла от Орбана: политолог рассказал, что ждет Россию

Венгрия резко сменила курс. На парламентских выборах 12 апреля оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра разгромила правящую партию Виктора Орбана, получив 138 мест из 199. Орбан, правивший страной 16 лет, признал поражение, но пообещал не сдаваться. Нового премьера назначат в течение месяца, и это будет Мадьяр — человек, который уже пообещал вернуть Венгрию в лоно НАТО и Евросоюза, однако тут же сделал оговорку: от контактов с Россией Будапешт не откажется. Для Москвы это, по оценке директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, однозначно плохая новость. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Россия делала ставку на раскол Европы, и Орбан был одним из последних союзников, кто этот раскол обеспечивал. С приходом Мадьяра такой стратегии приходит конец — одной Словакии с ее премьером Фицо для раскола явно недостаточно. Более того, Журавлев отмечает, что Орбан умел извлекать выгоду из своей антибрюссельской позиции: он блокировал кредиты для Украины и другие неудобные для ЕС решения, а взамен получал поблажки и деньги для Венгрии. С Мадьяром такой торг вряд ли пройдет — он еврооптимист и сторонник Брюсселя. Прямые риски для России — потеря одного из последних каналов влияния в Евросоюзе и потенциальный удар по нефтяному экспорту. Если новые венгерские власти под давлением Брюсселя откажутся от российской нефти и перекроют трубопровод «Дружба», Москва лишится части европейского рынка сбыта. Правда, как уточняет эксперт, эта часть вряд ли будет критически большой. Также под вопросом судьба атомной электростанции «Пакш-2», которую при участии «Росатома» начали строить еще в феврале 2026 года.

Эксперт добавил, что в плане Украины — здесь все не так однозначно. Журавлев обращает внимание: Венгрия исторически не слишком жалует украинцев, и Мадьяр уже четко дал понять, что не намерен становиться адвокатом Киева. «Никто не хочет проукраинского правительства», — подчеркнул новый лидер. Так что смена власти в Будапеште может обернуться для Украины не быстрой поддержкой, а лишь медленным и неохотным движением в сторону сближения — если оно вообще состоится. Чего точно ждать — так это требования Брюсселя прекратить закупку российских энергоносителей и разблокировать финансовую помощь Украине, которую раньше тормозил Орбан. С Мадьяром, скорее всего, договорятся быстро.

По его мнению, в долгосрочной перспективе приход проевропейского правительства в Венгрии замедлит внутренние процессы разложения в Евросоюзе и создаст у Брюсселя иллюзию укрепления — а возможно, и реальное укрепление. Выгодно ли это самой Венгрии — большой вопрос. Но для Москвы это чувствительная потеря: союзника, который голосовал в совете глав государств и правительств ЕС, больше нет. И вместе с ним под вопросом остатки российского энергетического присутствия в Европе.

