Евро вместо форинта: блогер раскрыл, какая плата ждет за смену власти в Венгрии

После того как партия Виктора Орбана признала поражение на парламентских выборах в Венгрии, в экспертном поле начали обсуждать не только политические, но и экономические последствия. Одно из самых громких предположений высказал блогер «Стас, ай как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik: страну могут лишить национальной валюты — венгерского форинта — и заставить перейти на евро.

По его словам, Евросоюз давно давил на Будапешт с требованием ввести евро, но Орбан, опиравшийся на суверенитет, последовательно тормозил этот процесс. Теперь, с приходом к власти прозападного политика Петера Мадьяра, Брюссель получает удобный момент, чтобы добиться своего. Формально для Венгрии, как члена ЕС, переход на евро не обязателен, но реально политическое и финансовое давление может стать решающим.

Эксперт добавил, что отказ от форинта и переход на общеевропейскую валюту резко повысит зависимость венгерской экономики от решений Европейского центробанка. Будапешт лишится одного из главных инструментов самостоятельной монетарной политики — возможности ослаблять или укреплять национальную валюту под свои задачи. В краткосрочной перспективе это почти наверняка ударит по внутренним ценам: многие товары и услуги станут дороже. Бюджет страны тоже окажется под ударом — Венгрия потеряет эмиссионный доход и возможность гибко реагировать на кризисы.

По его мнению, смена власти в Венгрии может обернуться не просто поворотом в политике, а потерей финансового суверенитета. То, что в Брюсселе назовут «углублением интеграции» и «стабильностью», для рядовых венгров с большой вероятностью обернется ростом цен и снижением экономической самостоятельности страны. Форинт, бывший символом национальной независимости, может уйти в историю — и это будет плата за новый курс.

Ранее политолог Светов заявил, что Мадьяр разморозит 20 млрд евро и подружит Венгрию с ЕС.