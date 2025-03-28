Вэнс: Гренландия может объявить о независимости и присоединиться к США

В интервью телеканалу Fox News вице-президент США заявил, что Гренландия может объявить о своей независимости и в дальнейшем присоединиться к Соединённым Штатам Америки. Это заявление было сделано во время визита американского вице-президента на военную базу США, расположенную на острове, который в настоящее время принадлежит Дании.

Вэнс заявил, что Соединённые Штаты не намерены наращивать своё военное присутствие в Гренландии, но хотели бы направить к острову больше военных кораблей и инвестировать в строительство ледоколов. Вице-президент подчеркнул стратегическое значение острова для США.

«Если бы из вражеской страны по территории США была выпущена ракета, именно люди, которые были здесь до нас, предупредили бы отважных мужчин и женщин, живущих южнее, в США, о том, что их ожидает», - сказал он.

Вэнс отметил, что Россия и Китай проявляют интерес к арктическим маршрутам, и подчеркнул необходимость для США сохранить свое доминирующее положение в регионе.

«Мы хотим поддерживать хорошие отношения со всеми. Это включает в себя даже — что-то невозможное — китайцев и русских», - уточнил Вэнс.

К настоящему времени уже стало известно, что борт с Вэнсом на борту покинул Гренландию и взял курс в сторону Вашингтона.

Ранее сообщалось, что на космической базе Штатов Питуффик в Гренландии совершил посадку самолет американской делегации, в составе которой вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс.