Вице-президент США прилетел в Гренландию

На космической базе Штатов Питуффик в Гренландии совершил посадку самолет американской делегации, в составе которой вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс. О данном факте сообщила датская телерадиокомпания DR.

Группа назначенных лиц из США на этой неделе посещает Гренландию на фоне притязаний Дональда Трампа на самый большой остров на планете. В состав делегации также входят жена вице-президента Уша, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.

По сведениям телерадиокомпании, новое правительство Гренландии продолжит стремиться к независимости острова и в ближайшей перспективе планирует инициировать переговоры с датскими властями касательно пересмотра рамок сотрудничества. Так, прошедшие по результатам выборов в парламент гренландские партии заявили о создании правительственного объединения во главе с победившей на выборах в партией «Демократы», а премьер-министром острова избрали главу партии Йенса-Фредерика Нильсена.

Утверждается, что в жизнь продолжат претворять ранее разработанный план по достижению независимости, но он будет обновлен и актуализирован. При этом статус-кво исключается. Начальной точкой для переговоров должно стать соглашение двустороннего характера, предусматривающее полное равенство жителей Гренландии и Дании. Кроме того, гренландское правительство хочет разработать план по пересмотру закона о самоуправлении.

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