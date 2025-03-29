В ходе пресс-конференции по итогам визита в Гренландию в пятницу, 28 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово.

Государственный деятель отметил, что после реализации черноморской инициативы США начнут работу над следующим этапом прекращения огня.

«Очевидно, что у нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть прекращение огня по коммерческим судам в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто», — сказал он.

25 марта в Кремле объявили о достижении соглашения между Россией и США в Эр-Рияде, которое направлено на реализацию черноморской инициативы.

В соответствии с договоренностью, Соединённые Штаты Америки будут содействовать возобновлению поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Также планируется снижение стоимости страхования морских перевозок и расширение доступа к портам и платежным системам для осуществления таких транзакций.

28 марта Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщил, что Россия не сможет возобновить действие зерновой сделки, пока страны Европейского союза не примут решение об отмене санкций в отношении российского банка, занимающегося сельскохозяйственной продукцией.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что он не боится прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также глава киевского режима сказал, что не будет молчать, и напомнил, что якобы именно Россия не готова к мирному урегулированию конфликта.