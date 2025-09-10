Вэнс: США продолжат работу над урегулированием украинского конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о продолжении работы над мирным урегулированием украинского конфликта, подчеркнув, что это отвечает интересам всех сторон. США считают, что дальнейшая эскалация никому не выгодна. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу One America News.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о приверженности Вашингтона работе над урегулированием украинского конфликта, выразив надежду на возможность достижения мирного соглашения. Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия в этом направлении.

Он также отметил, что, по мнению американской стороны, дальнейшее продолжение вооруженного противостояния не отвечает интересам ни России, ни Украины, ни самих США. Вэнс уверен, что установление прочного мира в регионе отвечает общим интересам всех сторон.

Новость дополняется.