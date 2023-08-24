Верховная рада законодательно запретила уступку территорий Украины для прекращения боевых действий
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Украинский парламент в среду, 23 августа, принял постановление, исключающее полностью любые территориальные уступки для возможного прекращения военных действий.
Ранее представитель руководства НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украину могут принять в Альянс, если Киев пожертвует рядом украинских территорий в пользу России. Он пояснил, что этот вариант может быть для украинского руководства вполне приемлемым с рациональной точки зрения.
«Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы», — говорится в сообщении пресс-службы Рады.
В принятом украинскими депутатами документе также закрепляется положение, что руководство страны приложит все необходимые усилия по возвращению Крыма в состав Украины.