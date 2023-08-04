Верховный суд Индии приостановил исполнение приговора по делу внука Индиры Ганди

Верховый суд Индии согласился с апелляцией оппозиционного политика Рахула Ганди и приостановил исполнение его приговора по делу о клевете, сообщает Press Trust of India.

В своем решении коллегия Верховного суда заявила, что осуждение Ганди затрагивает не только его самого, но и «права избирателей, которые избрали его представителем своего округа».

Это означает, что лидер крупнейшей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс может добиваться восстановления статуса депутата и участвовать в выборах в следующем году.

23 марта суд приговорил Ганди к двум годам тюрьмы за оскорбительные слова в адрес действующего премьера Индии Нарендры Моди. Он задался вопросом, «почему все воры носят фамилию Моди», намекая на бежавших из страны бизнесменов с такой фамилией. Суд счел, что эта фраза направлена и на лидера страны.

Рахул Ганди – член клана Неру-Ганди, возглавлявшего Индию на протяжении большей части ее независимой истории. Он сын Раджива Ганди и внук Индиры Ганди, бывших премьеров страны.