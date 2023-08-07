Верховный суд РФ запретил проведение УЗИ без направления врача

Верховный суд РФ запретил проведение ультразвукового исследования организма (УЗИ) без направления врача или другого медицинского специалиста. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 7 августа, на сайте ведомства.

Ранее одна из пациенток обратилась в суд с иском, в котором требовала пересмотреть решение руководства частной клиники, в которой ей отказали делать УЗИ без направления врача. Женщина считает, что требование закона о получении предварительного медицинского направления на УЗИ ограничивает ее права.

«Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны», – говорится в документе Верховного суда.

Минздрав РФ направил в суд письменное возражение. В нем ведомство сообщило о необходимости сохранить существующие нормы для сохранения принципов безопасности и целесообразности медицинских процедур. Верховный суд с позицией министерства согласился. Решение вступило в законную силу.

В 2020 году Минздрав России выпустил Правила проведения УЗ-исследований (Приказ Минздрава России от 8 июня 2020 г. N 557н. В них, среди прочего, говорится о запрете проведения УЗИ без направления от медицинского специалиста в частной организации.

С помощью УЗИ можно выявить заболевания на ранних этапах их развития. Принцип ультразвукового исследования заключается в отражении звуковых волн от органов. Благодаря этому можно оценить расстояние между поверхностями и плотность мягких тканей.

Проведение УЗИ является безвредной процедурой. В государственных медучреждениях процедура является бесплатной.