Вьетнамист Власов определил важную особенность визита Путина в Ханой

Российский лидер Владимир Путин находится с визитом во Вьетнаме, где уже прошла его встреча с президентом страны То Ламом. По словам вьтнамиста Евгения Власова, российско-вьетнамские переговоры будут плодотворными. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что насыщенная программа, весьма большая делегация с российской стороны покрывает всю область взаимодействия. Отношения между Россией и Вьетнамом носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства, что является максимальным уровнем отношений. В плане взаимодействия между Москвой и Ханоем - торговля сельскохозяйственной продукцией, технологиями, машинами, а также взаимодействие в области энергетики, вооружений, военно-техническое сотрудничество.

По мнению эксперта, главной отраслью программы визита главы государства является именно подготовка кадров для экономики, образовательное сотрудничество. Также сотрудничество с Вьетнамом в сфере цифровых технологий может создать новые «прорывные точки» для выхода нашей страны на азиатские рынки.

Он подчеркнул, что визит президента РФ имеет особенность, отличающую его от поездок во Вьетнам глав стран Запада, поскольку с ними власти Вьетнама встречаются в ограниченных форматах, а Путин проводит встречи со всеми ключевыми фигурами страны.