«Википедию» оштрафовали на два миллиона рублей за фейки об СВО

Мировой судья Таганского района Москвы вынес решение оштрафовать фонд Wikimedia за неудаление фейковых статей из «Википедии» о проведении специальной военной операции. Об этом в среду, 16 августа, сообщили РИА Новости .

Речь идет о двух статьях, размещенных в свободном доступе.

«Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей», – огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Ранее Роскомнадзор направил фонду Wikimedia уведомления с требованием удалить материалы о проведении спецоперации РФ на Украине, поскольку в них содержалась фейковая информация. Организация не стала выполнять эти требования, в связи с чем Роскомнадзор составил протокол.

Как рассказал представитель компании Александр Ганзер, Wikimedia Foundation не была достоверно уведомлена о требованиях Роскомнадзора. Он просил суд прекратить делопроизводство или освободить компанию от административной ответственности.

Общая сумма штрафов, которые ранее получил фонд, составляет 27,4 млн рублей.

Wikimedia Foundation – это некоммерческая благотворительная организация, поддерживающая инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая «Википедию», «Викисловарь», «Викицитатник» и так далее.

В июне в России запустили аналог «Википедии» – «Рувики», бета-версия которого уже доступна. На данный момент там размещено более 2 миллионов статей на русском языке.