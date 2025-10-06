Виктор Орбан заявил о распаде Евросоюза: Венгрия отказалась от введения евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии планов по переходу на евро, объяснив это тем, что Европейский союз находится в процессе распада. По его словам, без радикальных изменений этот процесс будет только усиливаться.

Венгрия окончательно отказалась от идеи введения евро в качестве национальной валюты. Премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу EconomX заявил, что этот вопрос отсутствует в его повестке дня. Обосновывая свою позицию, политик сделал резкое заявление о том, что Европейский союз в настоящий момент переживает процесс распада.

Орбан выразил мнение, что без серьезных структурных изменений дезинтеграция ЕС будет только нарастать. Он подчеркнул, что не хочет более тесной интеграции Венгрии с Евросоюзом, а переход на единую европейскую валюту мог бы стать шагом в этом направлении. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Будапештом и Брюсселем по многим политическим и экономическим вопросам, где Венгрия принципиально занимает особую позицию.

