Евросоюз не может заставить сербское правительство вводить рестрикции в отношении России из-за нерушимости украинских границ в то самое время, как сам дискутирует о чужих границах. Так считает сербский вице-премьер Александр Вулин. Его слова привели РИА Новости .

Недавно Еврокомиссия в очередной раз призвала Белград согласовывать свою политику в отношении России с Брюсселем. Это произошло сразу после визита замминистра иностранных дел Грушко в Сербию. В этом обращении прозвучали слова про необходимость сохранения границ у государств. Вулин возмутился таким утверждением и сравнил его с вбросом с применением искусственного интеллекта.

«Как иначе понять, что от нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны – святыня, и Украины – святыня, а границы Сербии – вопрос договора членов ЕС и НАТО», - указал он.

Вице-премьер Сербии добавил, что его страна хоть и не отличается большим размером, но она не готова отказаться от независимости и права самостоятельно выбирать себе союзников.

Ранее российский МИД заявил, что находится на связи с сербскими дипломатами по поводу поставки из Сербии боеприпасов на Украину, поскольку это затрагивает вопросы безопасности. За прошедшие два года из этой страны через третьи руки могло перейти вооружений почти на миллиард долларов.