Сербия — открытая страна, особенно для дружественной и братской России. И ее власти никогда не будут вводить визы для россиян или делать что-либо подобное. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер балканского государства Александр Вулин.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Евросоюз давит на Белград, буквально заставляя сербские власти ввести в отношении России и российских граждан визовый режим.

«Россиянам всегда рады в Сербии, у нас люди любят Россию. Мы понимаем друг друга», — подчеркнул Вулин.

Вице-премьер напомнил, что Сербия для России — также братская страна. Он заверил, что Белград не позволит никому, включая США и Евросоюз, поссорить его с Москвой.

Ранее политолог Безпалько пояснил, почему главу Сербии Вучича заставили отказаться от участия в саммите БРИКС.