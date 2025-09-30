Вице-президент США предрек шатдаун правительству из-за разногласий с демократами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что стране, вероятно, грозит шатдаун из-за непримиримых разногласий между республиканцами и демократами по вопросам бюджета. Об этом он заявил журналистам после переговоров с оппозицией в Белом доме.

С 1 октября в США начинается новый финансовый год, однако конгрессмены так и не договорились о принятии бюджета или хотя бы временной резолюции о финансировании правительства. В случае провала переговоров федеральные ведомства будут вынуждены приостановить работу на неопределенный срок.

Вэнс обвинил демократов в нежелании идти на компромисс, отметив, что именно из-за их позиции вероятность закрытия правительства высока. Ранее самый продолжительный шатдаун в истории США длился 35 дней во время первого президентского срока Дональда Трампа.

