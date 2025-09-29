Итоги парламентских выборов в Молдавии демонстрируют глубокий раскол в обществе, вызванный деструктивной политикой властей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель откровенно вмешивался во внутренние дела республики. Об этом сообщает ТАСС.

По оценке Марии Захаровой, правящая партия «Действие и солидарность» потерпела поражение внутри страны, где граждане ощутили последствия антинародного курса Кишинева. Большинство мандатов ей обеспечила лишь зарубежная диаспора, отдавшая за власть почти 30% голосов. В самой Молдавии результаты партии оказались скромными, а в Гагаузии и вовсе провальными — чуть более 3%. Общая поддержка власти снизилась с 47% в 2021 году до 44% сейчас.

Захарова отметила, что для удержания у власти режим применял варварские методы. По ее словам, власти устраняли политических конкурентов, закрывали независимые СМИ и блокировали голосование для оппозиционно настроенных избирателей. Также представитель МИД РФ сообщила о препятствовании беспристрастному наблюдению за выборами, арестах оппонентов и обысках в их помещениях. В преддверии голосования с избирательной гонки были сняты несколько оппозиционных движений и партий, включая блок «Победа».

Ранее сообщалось о том, что Санду в обращении к гражданам заявила о коррупции и вмешательствах на выборах.