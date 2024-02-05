Вице-спикер сейма Польши Босак: Крым принадлежал РФ дольше, чем Украине

Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак высказался в поддержку польского президента Анджея Дуды и его недавнего заявления о том, что Крым был российским намного дольше, чем украинским. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телевизионного канала Polsat, передает Do Rzeczy .

Босак подчеркнул, что заявление Дуды является чистой правдой. Он подчеркнул, что в государстве виднеются попытки навязать всем проукраинскую политкорректность, но Польша существует не для резонирования с данной линией дипломатии.

Вице-спикер выразил мнение, что если украинское государство хочет получить политкорректность от Польши, то оно должно проявлять такие же шаги. Босак указал на то, что у стран имеются нерешенные вопросы, в частности, по грузоперевозкам и сельскохоз товарам.

В заключение он заявил, что перспектива доказывать друг другу, что полуостров – больше украинский, чем русским кажется ему странной.