Визит Зеленского на саммит ЕС был отменен за сутки

У украинского президента Владимира Зеленского были планы на личное посещение предстоящего саммита ЕС в Брюсселе. Тем не менее визит украинского лидера был отменен за сутки до того, как должен был состояться. Об этом сообщила европейская газета Politico.

Авторы издания сообщили о том, что в преддверии мероприятия появлялись слухи о том, что Зеленский лично явится на саммит. Тем не менее данный план был сорван в среду, так как результат встречи касаемо Украины и ее будущего членства в ЕС остается неопределенным, заявили журналисты.

По итогу президент Украины выступил с обращением к лидерам государств-членов ЕС по видеосвязи, где призвал их проявить решительность. По мнению Зеленского, данный саммит «войдет в историю».