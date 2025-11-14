Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях резко раскритиковал предстоящий визит Владимира Зеленского в Париж, назвав его наградой за коррупцию на фоне громких скандалов на Украине.

Политик выразил возмущение планами президента Франции Эммануэля Макрона принять украинского лидера в Елисейском дворце. В своем обращении Филиппо заявил, что Зеленский покинет встречу с очередным чеком в кармане, намекая на новые финансовые потоки из Европы.

Лидер «Патриотов» призвал немедленно прекратить финансирование Киева, которое, по его мнению, лишь подпитывает позорную коррупционную систему. Жесткая критика прозвучала в момент, когда Украина оказалась в центре новых коррупционных разоблачений.

