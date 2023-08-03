Вячеслав Володин предложил Западу компенсировать Африке нанесенный ущерб

По мнению спикера российской Государственной Думы, благополучие этих трех стран базируется на грабеже и колониальной политике, которая проводилась ранее. Запад вывез с «черного континента» 15 миллионов человек. Те, кто из них не погиб, попали в рабство. Только Англия причастна к вывозу трех миллионов чернокожих.

«Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесённого колонизаторами», - подчеркнул Володин в своем микроблоге.

Он считает, что африканские страны до сих пор являются объектами колониальной политики и источником сырья для Европы и США. Из-за этого многие государства не могут развиваться, их граждане пребывают в нищете.