Президент РФ Владимир Путин прилетел в Киргизию для того, чтобы принять участие в саммите СНГ. Данный визит стал первым для главы государства за текущий год. Об этом сообщило издание ТАСС .

Сегодня, 12 октября, Путин провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Сообщается, что позже лидеры проведут переговоры, в рамках которых, будут подписаны документы. Уточняется, что потом два лидера выступят с рядом заявлений перед СМИ.

Сообщается также, что после данного мероприятия, Путин отправится на праздник в честь юбилея военной авиационной базы РФ в Кантах. На четверг у президента РФ планируется проведение переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На 13 октября планируется проведение заседания Совета глав государств региона, который пройдет в Бишкеке. После заседания, главами стран будут подписаны некоторые документы, а после, Путин встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.