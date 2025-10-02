Владимир Путин рассказал об отмене виз для китайских граждан

Путин подчеркнул, что данный вопрос уже поднимался во время его визита в Китай. Об этом сообщил ТАСС , приводя слова президента.

Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Китая в ответ на аналогичный шаг китайской стороны. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме «Валдай»

Глава российского государства заявил о готовности предпринять зеркальные меры в отношении безвизового въезда. Это решение станет ответом на недавнее изменение визовой политики со стороны Пекина, упростившего порядок пересечения границы для россиян.

Ранее Владимир Путин назвал погибшего в зоне СВО американца Глосса русским солдатом.