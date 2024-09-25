Владимира Якушева избрали первым зампредседателя верхней палаты парламента

В среду, 25 сентября, на пленарном заседании Совфеда единогласно был избран Владимир Якушев, ранее занимавший должность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе и исполняющего обязанности секретаря генсовета «Единой России», первым заместителем председателя верхней палаты парламента, сообщило РИА Новости.

Теперь в Совете Федерации два первых заместителя председателя — Владимир Якушев и Андрей Яцкин.

Перед голосованием за кандидатуру Якушева сенаторы приняли решение о досрочном прекращении полномочий представителя Тюменской области от исполнительной власти Павла Тараканова.

Его мандат был передан исполняющему обязанности секретаря генсовета «Единой России».

Ранее сообщалось, что Ксению Юдаеву выдвинули на пост исполнительного директора от РФ в МВФ.