Премьер-министр Михаил Мишустин дал указание предложить Ксению Юдаеву на роль исполнительного директора от России в МВФ, сообщила газета «Коммерсантъ».

С 1990-х годов должность исполнительного директора в МВФ занимает Алексей Можин. С 2014 года он считался дуайеном совета директоров фонда как самый старый его член.

В марте 2022 года Financial Times сообщила, что МВФ приостановил его полномочия в качестве дуайена из-за «роли России» в конфликте на Украине и «возможного влияния на способность российского исполнительного директора исполнять свои должностные обязанности».

Юдаева занимала пост первого заместителя председателя Центробанка с сентября 2013-го до августа 2023 года, занимая эту должность вскоре после назначения Эльвиры Набиуллиной главой ЦБ.

Ранее Сергей Лавров заявил, что победа России в конфликте с Украиной — единственный способ начать диалог с Западом.