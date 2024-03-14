Владимира Путина ждут в Турции с визитом в апреле

Глава Турции планирует принять сразу несколько президентов «в гости» сразу после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Известно, что он ждет российского президента Владимира Путина, а также лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Также Эрдоган впервые отправится с рабочей поездкой в Ирак, чего не делал уже более 10 лет.

С чем связана такая неожиданная дипломатическая активность турецкого главы пока неизвестно. Полагают, что все ключевые встречи и визиты он проведет с середины апреля по конец мая. Сам Эрдоган и его представители точных дат не называли.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция договорились о сотрудничестве таможенных органов.