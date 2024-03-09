Украина и Турция договорились о сотрудничестве таможенных органов

Украина и Турция будут уведомлять друг друга о перемещении транспортных средств и движении товара через границы стран. Президенты государств Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган подписали соответствующие соглашения.

Информацию о новом соглашении с Турцией опубликовал офис Зеленского. Согласно публикации, после визита украинского президента в Стамбул, был подписан договор о сотрудничестве между таможнями стран. Уведомлять о ходе товаров и транспорта будут по системам электронного обмена.

Помимо этого страны договорились о сотрудничестве в оборонной сфере: как на уровне правительств, так и компаний. Эрдоган и Зеленский также обсудили безопасность в Черном море и условия зерновой сделки.

Примечательно, что Турция уже не первый месяц предлагает России и Украине переговоры. При этом большую поддержку турецкая сторона пока оказывает Киеву. Полагают, что Стамбул пытается усидеть на двух стульях, ведь и отношения с Москвой им терять невыгодно.

Ранее сообщалось, что ПВО сбили почти 50 дронов над территориями России. Больше всего атак было произведено на Ростовскую область.