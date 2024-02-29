Армения задумалась о вступлении в Евросоюз ради получения защиты

По словам политика, страна готова к тому, чтобы работать над сближением с ЕС и в перспективе получить статус кандидата. Как заметил Симонян, это обеспечит Армении максимальную безопасность. По его мнению, нынешняя система безопасности, частью которой является Армения, не рабочая. При этом он подчеркнул, что в стране не планируют выводить российскую военную базу. Также он добавил, что речи о вступлении в НАТО и других контактах с альянсом не идет.

Спикер пояснил, что Армения старается закупать оружие из всех доступных мест, чтобы максимально защитить свои границы, если это выходит за рамки понимания чьей-то системы безопасности, то это не является проблемой Армении.

Премьер Армении Никол Пашинян уже отмечал, что договор о коллективной безопасности не был выполнен, поэтому власти приняли решение приостановить свое участие в ОДКБ.