Власти Бельгии утвердили в стране решение Евросоюза о запрете на реэкспорт российского газа

Бельгийское правительство утвердило запрет на отправку из страны сжиженного природного газа из России, который попал на ее территорию. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на сообщение пресс-службы правительства Бельгии. Теперь российский СПГ, который был ввезен в Бельгию, запрещается отправлять куда-либо еще. Это исключает хранение газа из РФ в Бельгии, а также перегрузку СПГ на ее территории.

«Проект королевского указа предусматривает ряд обязательств и механизмов контроля, призванных обеспечить соблюдение запретов в рамках регламента ЕС», — сказано в решении.

Теперь закону предстоит быть принятым Государственным советом, чтобы вступить в окончательную силу.

Ранее появились сообщения о новых санкциях со стороны США в отношении крупнейших производителей нефти, газа и нефтепродуктов из России. Под рестрикции попали компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерние предприятия. К санкциям уже присоединилась Великобритания.