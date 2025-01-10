Власти Бельгии утвердили в стране решение Евросоюза о запрете на реэкспорт российского газа
Правительство Бельгии утвердило проект решения о запрете реэкспорта СПГ из РФ
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Бельгийское правительство утвердило запрет на отправку из страны сжиженного природного газа из России, который попал на ее территорию. Об этом сообщило РИА Новости.
Издание сослалось на сообщение пресс-службы правительства Бельгии. Теперь российский СПГ, который был ввезен в Бельгию, запрещается отправлять куда-либо еще. Это исключает хранение газа из РФ в Бельгии, а также перегрузку СПГ на ее территории.
«Проект королевского указа предусматривает ряд обязательств и механизмов контроля, призванных обеспечить соблюдение запретов в рамках регламента ЕС», — сказано в решении.
Теперь закону предстоит быть принятым Государственным советом, чтобы вступить в окончательную силу.
Ранее появились сообщения о новых санкциях со стороны США в отношении крупнейших производителей нефти, газа и нефтепродуктов из России. Под рестрикции попали компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерние предприятия. К санкциям уже присоединилась Великобритания.