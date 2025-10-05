Власти Грузии сделали заявление об участниках акций протеста

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу на муниципальных выборах, состоявшихся 4 октября. Об этом говорится в официальном сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Партия победила во всех 64 муниципалитетах страны, набрав более 81% голосов по общенациональным результатам.

На фоне уверенной победы «Грузинской мечты» в стране начались массовые акции протеста. Самые масштабные волнения произошли в Тбилиси, где протестующие пытались штурмом взять резиденцию.

По словам президента Грузии Михаила Кавелашвили, участниками беспорядков в республике у управляют специальные службами из-за рубежа. Глава государства подчеркнул, что смена власти в Грузии может произойти исключительно демократическим путем через выборы, а не насильственными методами.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о пятой попытке организовать в стране «майдан».