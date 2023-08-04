Власти Канады повторно внесли в санкционный список российского миллиардера

Канадское правительство второй раз внесло в санкционный список главу энергетической компании «Арети», миллиардера из РФ Игоря Макарова. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном интернет-ресурсе правительства Канады.

Российский миллиардер оказался в списке несмотря на тот факт, что уже какое-то время присутствовал в нем, и до сих пор числится в нем под 734-ым номером. Теперь фамилия бизнесмена фигурирует в документе дважды, но причины для этого никем из правительства не уточняются.

В прошлом году Макаров был включен в санкционный список Соединенного Королевства из-за того, что проводил референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации.