Власти Польши объяснили риторической игрой все высказывания Трампа по поводу Гренландии

То, что Дональд Трамп говорит о Гренландии, может остаться всего лишь словами, сказанными в качестве риторической игры. Так считает Владислав Косиняк-Камыш, руководитель польского Министерства обороны. Его выступления показал телеканал TVP Info.

Косиняк-Камыш выступил на брифинге и напомнил, что Дания и так готова предоставить территорию Гренландии под использование войсками США. Америке необязательно получать остров во владение, чтобы размещать на нем свои объекты.

«Это только и исключительно определенная риторическая игра, что планка на словах устанавливается выше, чем те действия, которые будут происходить», — указал он.

Военный добавил, что сейчас далеко не все сиюминутные заявления выливаются во что-то действительно долгосрочное.

Ранее советник Трампа Майк Уолц объяснил слова президента необходимостью противостояния России. По его утверждению, РФ постепенно делается королевой Арктики, имея более 60 ледоколов. США также необходимо развивать свое присутствие в регионе.