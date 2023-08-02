Власти Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае

Генеральная прокуратура Украины утверждает, что портовая и промышленная инфраструктура на Дунае в Одесской области была повреждена в результате обстрелов. В соцсетях ведомства отмечается, что были повреждены элеватор, ангары, производственные и складские помещения.

В среду, 2 августа, украинское оперативное командование «Юг» сообщило о возгорании на нескольких портов объектах в Одесской области.

«Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. В результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения», – говорится в сообщении генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что здание морского вокзала также повреждено.

Накануне по всей Украине работала система оповещения, которая предупреждала о воздушной тревоге. Украинские СМИ сообщили, что в городе Измаил, расположенного в Одесской области, произошел пожар на нефтебазе. Он стал результатом взрыва.

Ранее российская сторона России заявляла, что будет отвечать Украине ударами по критической инфраструктуре города на террористические акты, которые спецслужбы страны устраивают на территории РФ.

Утром 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Москве, направив в сторону столицу беспилотники. По информации Министерства обороны России, два беспилотника были сбиты системами ПВО, еще один заглушили с помощью РЭБ.

По сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, один беспилотник врезался в одно из зданий «Москва-Сити», в результате чего в нем были выбиты окна.