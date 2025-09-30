Украинский президент Владимир Зеленский просит от Запада передавать Украине по $1 млрд, и это выглядит полным безумием. Так считает Флориан Филиппо, глава французской партии «Патриоты» он написал об этом в социальной сети Х.

Политик возмутился тем, что Зеленский хочет получать на нужды Украины от Запада по $1 млрд ежемесячно. Он считает, что такие запросы выглядят безумием, так как западные страны и без того урезают собственные необходимые расходы.

«Французы действительно согласятся на это?! Разориться ради такой марионетки, такой уже проигранной войны, такой коррупции, когда нам говорят, что у нас больше нет ни евро на больницы или пенсии?!» — указал он.

Ранее Филиппо уже призвал полностью прекратить поддержку Киева. Он предложил французам восстать против, по его мнению, грабительских трат. Политик подчеркнул, что финансирование конфликта и покупка оружия в США неприемлемы для Франции.