Александр Коц, российский военный корреспондент, выразил свое недовольство по поводу выступлений президентов Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева в Белом доме, где они похвалили президента США Дональда Трампа. Коц назвал их речи «аттракционом липкой лести». Своим мнением он поделился в Telegram.

В пятницу, 7 ноября, Во время встречи с Трампом, Токаев заявил на английском языке, что Трамп якобы представляет собой великого государственного деятеля, посланного свыше для восстановления здравого смысла в политике США. Он также выразил уверенность, что действия Трампа способствуют возвращению традиционных ценностей и разумного подхода в политике. Мирзиеев же охарактеризовал Трампа как президента мира, который остановил восемь конфликтов.

По словам военкора Коца, президенты Токаев и Мирзиев могли выступить с такими заявлениями под давлением санкций, которые вынудили их искать поддержку у Запада.

«Главы Узбекистана и Казахстана вприпрыжку поскакали к заокеанскому белому господину. Причем сделали это в лучших традициях лимитрофов, решивших поменять хозяина», — жестко высказался Коц.

Он высказал мнение, что заявления Токаева и Мирзииева свидетельствуют о намерении лидеров продемонстрировать свою самостоятельность и независимость от влияния России.