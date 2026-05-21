Платный вход откладывается: власти дали россиянам отсрочку по платежам за VPN

Российские власти неожиданно взяли паузу в борьбе с «серыми» сервисами. Введение платы за международный интернет-трафик, которое должно было ударить по пользователям VPN, официально отложили. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Источники на рынке телекоммуникаций сообщили изданию, что чиновники не планируют заставлять операторов вводить дополнительную плату за зарубежный трафик в ближайшее время. Отсрочка действует до сентября. Дополнительные финансовые ограничения для граждан сейчас ни к чему.

Эксперты признают: понять, где именно заканчивается российский интернет и начинается «иностранный», практически невозможно. Многие отечественные ресурсы — от онлайн-кинотеатров до облачных хранилищ — все еще сидят на зарубежных IP-адресах.

