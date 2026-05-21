Гном Гномыч сменил спортивное гражданство
РИАН: сын Плющенко и Рудковской будет выступать под флагом Азербайджана
13-летний Александр Плющенко, сын российского фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сменил спортивное гражданство, сообщает РИА Новости. Соответствующее разрешение выдала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Теперь юный спортсмен сможет выступать за сборную Азербайджана на международных соревнованиях. Новая глава в его карьере начнется со следующего сезона. Однако для полноценного участия в турнирах под эгидой ISU Александру необходимо будет получить соответствующий документ от Международного союза конькобежцев (ISU).
Вслед за юным фигуристом аналогичное разрешение получила и 18-летняя российская спортсменка Вероника Жилина. Она также готовится к переходу под флаг Азербайджана и пройдет ту же процедуру оформления, что и сын Плющенко.
Ранее фигурист Евгений Плющенко публично обратился к старшему сыну Егору Ермаку после его скандального интервью.