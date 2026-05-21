Около 1 млн вызовов, адресованных службе скорой помощи, обработали операторы Системы-112 Подмосковья с января

Система-112 Подмосковья с января приняла 1 млн вызовов для службы скорой помощи
Операторы Системы-112 Подмосковья с начала 2026 года обработали 1 млн вызовов, которые были адресованы службе скорой помощи. Это направление остается наиболее востребованным среди жителей.
«В среднем около 70% всех обращений по единому номеру „112“ связаны с необходимостью оказания медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе системы.
В большинстве случаев жителям требуется медицинская помощь в связи с повышением артериального давления, ухудшением сердечно-сосудистых заболеваний, получением травм.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.