В Подмосковье с начала весны отремонтировали более 37 тыс. элементов детских площадок

На детских площадках Подмосковья с начала марта отремонтировали более 37 тыс. элементов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, с начала весны на игровых площадках было выявлено свыше 37 тыс. дефектов и нарушений. Все они были устранены.

Наибольший объем ремонтных работ провели в Красногорске, Балашихе, Павловском Посаде, Раменском. В этих округах отремонтировали 1,8 тыс., 1,5 тыс., 1,3 тыс., 1,1 тыс. элементов соответственно.

Всего в Подмосковье установлено свыше 19 тыс. детских и спортивных площадок.

