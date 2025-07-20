Российский военный корреспондент Александр Коц выразил недовольство в связи с действиями президента Азербайджана Ильхама Алиева, который поддержал инициативу украинской журналистки, подарившей ему шевроны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он выразил свое крайнее возмущение в аккаунте в социальных сетях.

Вчера в городе Шуша прошёл медиафорум с участием президента Алиева. В рамках мероприятия украинская журналистка преподнесла президенту шевроны Вооруженных сил Украины. В ответ Алиев выразил благодарность и призвал журналистку «продолжать в том же духе».

«Непонятно, какие именно бригады ВСУ представлены на шевронах. Однако среди них могут быть подразделения, участвовавшие в различных операциях украинской армии, включая действия в Мариуполе, контрнаступления 2023 года, а также операции в Авдеевке, Угледаре, Селидово и Бахмуте», — написал Коц.

Военный корреспондент также с иронией высказался об Алиеве, который считает себя победителем и лидером, определяющим правила на Южном Кавказе.

По словам Коца, Глава Азербайджана активно применяет свой статус для разработки новой политической стратегии в регионе. В средствах массовой информации, поддерживающих власть, появляются материалы, в которых утверждается, что Россия якобы потеряла свое доминирование на Южном Кавказе.

Коц выразил сомнения в том, что действия Алиева и его реакция на недавние события могут способствовать укреплению партнёрских отношений между Москвой и Баку.

Ранее сообщалось, что Алиев потребовал от Москвы выплаты компенсаций семьям жертв и раненым при крушении AZAL в Актау.